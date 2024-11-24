«Факел» — «Динамо» М: во сколько начнётся матч РПЛ, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 24 ноября, состоится матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся воронежский «Факел» и московское «Динамо». Игра пройдёт на стадионе «Факел» в Воронеже. В качестве главного арбитра встречи выступит Артём Чистяков. Стартовый свисток судьи прозвучит в 16:30 мск.

В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Премьер». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Факел» занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 12 очков за 15 матчей. «Динамо» заработало 30 очков и располагается на пятой строчке. На первом месте находится «Зенит», у которого 39 очков за 16 игр.

Самые титулованные футбольные клубы России: