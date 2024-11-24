Защитник «Химок» Джикия высказался о ничьих в матчах с топ-клубами РПЛ

Защитник «Химок» Георгий Джикия поделился мнением о ничьих в матчах с топ-клубами чемпионата России.

— Как можно объяснить ничьи с «Зенитом» и «Краснодаром», но поражения от команд послабее?

— Это тоже нужно анализировать, почему так получается. Приятно набирать очки. Что касается не совсем хорошего результатам с теми командами, с кем мы боремся внизу турнирной таблицы, над этим тоже будем работать, потому что, если обратить внимание, следующие игры с командами из верхней части таблицы. Надо будет хорошо провести этот год до конца, подготовиться, а в марте-апреле показывать хороший футбол с принципиальными соперниками, — сказал Джикия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Самые титулованные футбольные клубы России: