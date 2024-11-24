Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Осер — Анже. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник «Химок» Джикия высказался о ничьих в матчах с топ-клубами РПЛ

Защитник «Химок» Джикия высказался о ничьих в матчах с топ-клубами РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Химок» Георгий Джикия поделился мнением о ничьих в матчах с топ-клубами чемпионата России.

МИР Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2024, суббота. 16:30 МСК
Химки
Химки
Окончен
2 : 2
Краснодар
Краснодар
0:1 Батчи – 46'     1:1 Руденко – 84'     1:2 Газинский – 86'     2:2 Вера – 90+4'    
МИР Российская Премьер-лига . 5-й тур
18 августа 2024, воскресенье. 15:00 МСК
Химки
Химки
Окончен
1 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Фаринья – 56'     1:1 Мостовой – 89'    

— Как можно объяснить ничьи с «Зенитом» и «Краснодаром», но поражения от команд послабее?
— Это тоже нужно анализировать, почему так получается. Приятно набирать очки. Что касается не совсем хорошего результатам с теми командами, с кем мы боремся внизу турнирной таблицы, над этим тоже будем работать, потому что, если обратить внимание, следующие игры с командами из верхней части таблицы. Надо будет хорошо провести этот год до конца, подготовиться, а в марте-апреле показывать хороший футбол с принципиальными соперниками, — сказал Джикия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Материалы по теме
Фото
Пресс-служба РПЛ показала актуальное состояние газона на «Арене Химки» и «ВЭБ Арене»

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android