Защитник «Химок» Джикия высказался о ничьих в матчах с топ-клубами РПЛ
Поделиться
Защитник «Химок» Георгий Джикия поделился мнением о ничьих в матчах с топ-клубами чемпионата России.
МИР Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2024, суббота. 16:30 МСК
Химки
Химки
Окончен
2 : 2
Краснодар
Краснодар
0:1 Батчи – 46' 1:1 Руденко – 84' 1:2 Газинский – 86' 2:2 Вера – 90+4'
МИР Российская Премьер-лига . 5-й тур
18 августа 2024, воскресенье. 15:00 МСК
Химки
Химки
Окончен
1 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Фаринья – 56' 1:1 Мостовой – 89'
— Как можно объяснить ничьи с «Зенитом» и «Краснодаром», но поражения от команд послабее?
— Это тоже нужно анализировать, почему так получается. Приятно набирать очки. Что касается не совсем хорошего результатам с теми командами, с кем мы боремся внизу турнирной таблицы, над этим тоже будем работать, потому что, если обратить внимание, следующие игры с командами из верхней части таблицы. Надо будет хорошо провести этот год до конца, подготовиться, а в марте-апреле показывать хороший футбол с принципиальными соперниками, — сказал Джикия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
Материалы по теме
Самые титулованные футбольные клубы России:
Комментарии
- 24 ноября 2024
-
10:36
-
10:30
-
10:29
-
10:24
-
10:18
-
10:00
-
09:50
-
09:45
-
09:42
-
09:35
-
09:30
-
09:20
-
09:12
-
09:06
-
09:00
-
08:50
-
08:37
-
08:20
-
08:17
-
08:07
-
08:00
-
07:53
-
07:15
-
07:03
-
06:52
-
06:30
-
06:23
-
05:35
-
05:12
-
03:59
-
03:59
-
03:46
-
03:44
-
03:30
-
03:27