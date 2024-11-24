Нападающий ЦСКА Койта: я должен показать, чего стою как футболист

Малийский нападающий ЦСКА Секу Койта высказался о своей адаптации в московском клубе.

«Не могу сказать, что моя адаптация в ЦСКА полностью завершена. Например, предыдущий матч с «Крыльями Советов» я провёл далеко не на своём уровне. Но я должен показать, чего стою как игрок, какой я футболист. Надеюсь, что в ближайшее время вы увидите хорошие результаты», — сказал Койта в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В нынешнем сезоне Койта принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.