Расписание матчей Первой лиги 24 ноября

Сегодня, 24 ноября, в 20-м туре Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025 состоятся четыре матча. Представляем вашему вниманию полное расписание указанного дня.

Первая лига. Расписание на воскресенье, 24 ноября:

13:00 мск. «Сокол» — «Торпедо»;

14:00 мск. «Черноморец» — КАМАЗ;

15:00 мск. «Чайка» — «СКА-Хабаровск»;

15:00 мск. «Ротор» — «Нефтехимик».

Возглавляет турнирную таблицу Первой лиги сезона-2024/2025 калининградская «Балтика», набравшая 42 очка после 20 матчей. На второй строчке располагается московское «Торпедо», заработавшее 37 очков. Третье место с 36 очками занимает екатеринбургский «Урал». В зоне вылета располагаются «Тюмень» (12), «Алания» (18) и «Сокол» (19).