Солари предупредили, что он сменит Анчелотти в случае проигрыша «Реала» «Осасуне»

Спортивного директора мадридского «Реала» Сантьяго Солари предупредили, что он сменит Карло Анчелотти на посту главного тренера «сливочных» в случае поражения команды в матче 13-го тура испанской Примеры с «Осасуной» (4:0), который состоялся 9 ноября. Об этом сообщает Relevo.

По информации источника, сам Солари не обладает стремлением стать главным тренером «Реала», однако он «знает, что одна из его функций — помогать клубу во всём, в чём он нуждается». Подчёркивается, что на текущий момент в мадридском клубе утихли разговоры о возможной отставке Анчелотти.

Напомним, аргентинец тренировал «Реал» с 2018 по 2019 год.

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