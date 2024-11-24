Солари предупредили, что он сменит Анчелотти в случае проигрыша «Реала» «Осасуне»
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Спортивного директора мадридского «Реала» Сантьяго Солари предупредили, что он сменит Карло Анчелотти на посту главного тренера «сливочных» в случае поражения команды в матче 13-го тура испанской Примеры с «Осасуной» (4:0), который состоялся 9 ноября. Об этом сообщает Relevo.
Испания — Примера . 13-й тур
09 ноября 2024, суббота. 16:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
4 : 0
Осасуна
Памплона
1:0 Винисиус Жуниор – 34' 2:0 Беллингем – 42' 3:0 Винисиус Жуниор – 61' 4:0 Винисиус Жуниор – 69'
По информации источника, сам Солари не обладает стремлением стать главным тренером «Реала», однако он «знает, что одна из его функций — помогать клубу во всём, в чём он нуждается». Подчёркивается, что на текущий момент в мадридском клубе утихли разговоры о возможной отставке Анчелотти.
Напомним, аргентинец тренировал «Реал» с 2018 по 2019 год.
Чей гимн звучал на стадионах во всём мире:
Комментарии
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