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Солари предупредили, что он сменит Анчелотти в случае проигрыша «Реала» «Осасуне»

Солари предупредили, что он сменит Анчелотти в случае проигрыша «Реала» «Осасуне»
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Спортивного директора мадридского «Реала» Сантьяго Солари предупредили, что он сменит Карло Анчелотти на посту главного тренера «сливочных» в случае поражения команды в матче 13-го тура испанской Примеры с «Осасуной» (4:0), который состоялся 9 ноября. Об этом сообщает Relevo.

Испания — Примера . 13-й тур
09 ноября 2024, суббота. 16:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
4 : 0
Осасуна
Памплона
1:0 Винисиус Жуниор – 34'     2:0 Беллингем – 42'     3:0 Винисиус Жуниор – 61'     4:0 Винисиус Жуниор – 69'    

По информации источника, сам Солари не обладает стремлением стать главным тренером «Реала», однако он «знает, что одна из его функций — помогать клубу во всём, в чём он нуждается». Подчёркивается, что на текущий момент в мадридском клубе утихли разговоры о возможной отставке Анчелотти.

Напомним, аргентинец тренировал «Реал» с 2018 по 2019 год.

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