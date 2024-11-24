«Крылья Советов» — «Ахмат»: во сколько начнётся матч РПЛ, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 24 ноября, состоится матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся самарские «Крылья Советов» и грозненский «Ахмат». Команды будут играть на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в Самаре. Встречу будет обслуживать бригада арбитров во главе с Павлом Шадыхановым (Москва). Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск.

В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 15 сыгранных туров самарские «Крылья Советов» занимают 13-е место в турнирной таблице чемпионата России. Подопечные Игоря Осинькина имеют в своём активе 27 очков. «Ахмат» набрал девять очков после аналогичного количества матчей. Команда находится на 15-й строчке.