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Гвардиола: если буду сомневаться в своих игроках, значит, со мной что-то не так

Гвардиола: если буду сомневаться в своих игроках, значит, со мной что-то не так
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался об игровой форме футболистов «горожан» на фоне серии из пяти матчей из поражений.

«Я знаю ребят и знаю, что они обретут былую форму. Если я буду сомневаться в них, значит, со мной что-то не так. Может быть, окажется, что я недостаточно хорош, чтобы урегулировать сложившуюся ситуацию, это мы ещё увидим, однако я тоже был футболистом», — приводит слова Гвардиолы City Xtra в соцсети Х (ранее Twitter).

Вчера, 23 ноября, «Манчестер Сити» проиграл «Тоттенхэму» со счётом 0:4 в матче 12-го тура английской Премьер-лиги.

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