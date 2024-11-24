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Джеймс Мэддисон — о разгроме «Сити»: этот день рождения буду вспоминать с особой любовью

Джеймс Мэддисон — о разгроме «Сити»: этот день рождения буду вспоминать с особой любовью
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Атакующий полузащитник «Тоттенхэма» Джеймс Мэддисон прокомментировал победу своей команды в матче 12-го тура АПЛ с «Манчестер Сити». Англичанин отметился двумя забитыми мячами. Отметим, что в этот день футболисту исполнилось 28 лет.

Англия — Премьер-лига . 12-й тур
23 ноября 2024, суббота. 20:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
0 : 4
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
0:1 Мэддисон – 13'     0:2 Мэддисон – 20'     0:3 Порро – 52'     0:4 Джонсон – 90+3'    

«Это день рождения, о котором я буду вспоминать с особой любовью. Приехать сюда к чемпионам, выступить так и добиться результата. Это надо ценить, такие матчи не часто случаются. Считаю, что мы были великолепны. Это было всё, что мы хотели показать как топ-команда. Мы были уверенными, у нас была острота, временами мы прессинговали. Мы выдержали давление, проявили мужество и решительность и забили четыре великолепных гола.

Я чувствую себя хорошо, я отсутствовал в команде пару игр. Когда ты выбываешь из команды в качестве старшего игрока или лидера, люди задают вопросы и показывают пальцами, но я чувствую себя хорошо, никогда не сомневался в себе. Я атакующий полузащитник, мне нужно забивать голы и отдавать передачи, но в этом сезоне я этого не делал», — приводит слова Мэддисона ВВС.

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