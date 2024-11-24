Гвардиолу убедили, что «Сити» выиграет суд у АПЛ перед продлением контракта — Mirror

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола перед продлением контракта на два года, которое состоялось 21 ноября, получил заверение, что клуб выиграет судебную тяжбу у английской Премьер-лиги, обвиняющей «горожан» в нарушении финансовых правил чемпионата. Об этом сообщает Mirror.

По информации источника, в клубе считают, что новое соглашение Гвардиолы является убедительным доказательством того, что «Манчестер Сити» уверен в своей победе в споре с АПЛ.

Напомним, ранее испанский специалист заявил, что он останется в стане «горожан», даже если их исключат из английской Премьер-лиги. Гвардиола возглавляет «Манчестер Сити» с 2016 года.

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