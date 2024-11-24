Масалитин высказался о покере нападающего «Спартака» Угальде с «Локомотивом»

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Масалитин высказался о покере форварда красно-белых Манфреда Угальде в матче 16-го тура РПЛ с «Локомотивом» (5:2).

«Прошло 26 лет с последнего покера. Должно было всё сложиться, что и случилось в матче с «Локомотивом» — хорошая игра нападающего и партнёров, не совсем удачная игра защитников соперника. Звёзды сошлись, а мы получили покер.

Угальде купили за большие деньги для нашего чемпионата. Он должен был быть хорошим игроком. Его покупали центральным нападающим, но в «Спартаке» начали использовать левым вингером. Он старался, но голов не было. Логично, что появилась критика. Но Станкович вернул его на своё место. Он играет «ложную девятку», не забывает про свои обязанности и забивает. Плюс появились хорошие исполнители, которые дают хорошие передачи», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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