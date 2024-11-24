Игорь Корнеев прокомментировал разгромную победу «Спартака» в матче с «Локомотивом»

Бывший российский футболист Игорь Корнеев прокомментировал разгромную победу московского «Спартака» в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (5:2).

«Такого результата, конечно, никто не ожидал. Мне казалось, «Локомотив» был фаворитом в этой игре, потому что последние матчи достаточно убеждали организацией и мобильностью. Но «Локомотив» впереди был беззубый. Обычно мы видим быстрые выходы, которые они доводят до моментов. А тут никто из нападающих не цеплялся.

Надо отметить, что «Спартак» больше владел инициативой, очень быстро передвигал мяч. После первого гола «Спартак» почувствовал уверенность, трибуны их погнали», — сказал Корнеев в эфире «Матч ТВ».

После 16 сыгранных матчей «Спартак» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко. «Локомотив» после аналогичного количества игр занимает третье место, заработав 34 очка. Возглавляет турнирную таблицу чемпионата России санкт-петербургский «Зенит», у которого 39 очков.