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Игорь Корнеев прокомментировал разгромную победу «Спартака» в матче с «Локомотивом»

Игорь Корнеев прокомментировал разгромную победу «Спартака» в матче с «Локомотивом»
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Бывший российский футболист Игорь Корнеев прокомментировал разгромную победу московского «Спартака» в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (5:2).

МИР Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2024, суббота. 18:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
5 : 2
Локомотив М
Москва
1:0 Угальде – 10'     2:0 Угальде – 21'     3:0 Угальде – 34'     3:1 Пиняев – 55'     3:2 Ньямси – 63'     4:2 Угальде – 73'     5:2 Барко – 80'    

«Такого результата, конечно, никто не ожидал. Мне казалось, «Локомотив» был фаворитом в этой игре, потому что последние матчи достаточно убеждали организацией и мобильностью. Но «Локомотив» впереди был беззубый. Обычно мы видим быстрые выходы, которые они доводят до моментов. А тут никто из нападающих не цеплялся.

Надо отметить, что «Спартак» больше владел инициативой, очень быстро передвигал мяч. После первого гола «Спартак» почувствовал уверенность, трибуны их погнали», — сказал Корнеев в эфире «Матч ТВ».

После 16 сыгранных матчей «Спартак» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко. «Локомотив» после аналогичного количества игр занимает третье место, заработав 34 очка. Возглавляет турнирную таблицу чемпионата России санкт-петербургский «Зенит», у которого 39 очков.

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