Масалитин — о поражении ЦСКА в матче с «Ростовом»: возникают вопросы к Николичу

Бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин высказался о матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором красно-синие встречались с «Ростовом» (1:2).

«Первый тайм ЦСКА провёл очень хорошо, держал мяч, выбрал свой темп и забил гол. Во втором тайме «Ростов» предложил другие скорости, так как им надо было отыгрываться. ЦСКА слабо выходил из-под прессинга. Карпину надо было рисковать, поэтому выпустил второго нападающего, появилось давление, с которым ЦСКА не справился. Надо было менять схему, освежать игру.

ЦСКА провёл 15 игр с одной схемой, а с «Ростовом» Николич решил её поменять. Но осталось три игры, ребята были в сборной. Понятно, что Николич хотел как лучше, но получилось в ущерб результату. Были сделаны замены, но они не усилили игру. Это не первая такая игра. Таких матчей становится всё больше. Возникают вопросы к Николичу», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.