Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ницца — Страсбур Эльзас. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Масалитин — о поражении ЦСКА в матче с «Ростовом»: возникают вопросы к Николичу

Масалитин — о поражении ЦСКА в матче с «Ростовом»: возникают вопросы к Николичу
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин высказался о матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором красно-синие встречались с «Ростовом» (1:2).

МИР Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2024, суббота. 14:15 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 2
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Келлвен – 4'     1:1 Голенков – 77'     1:2 Голенков – 89'    

«Первый тайм ЦСКА провёл очень хорошо, держал мяч, выбрал свой темп и забил гол. Во втором тайме «Ростов» предложил другие скорости, так как им надо было отыгрываться. ЦСКА слабо выходил из-под прессинга. Карпину надо было рисковать, поэтому выпустил второго нападающего, появилось давление, с которым ЦСКА не справился. Надо было менять схему, освежать игру.

ЦСКА провёл 15 игр с одной схемой, а с «Ростовом» Николич решил её поменять. Но осталось три игры, ребята были в сборной. Понятно, что Николич хотел как лучше, но получилось в ущерб результату. Были сделаны замены, но они не усилили игру. Это не первая такая игра. Таких матчей становится всё больше. Возникают вопросы к Николичу», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Материалы по теме
Эксклюзив
Нападающий ЦСКА Койта: я должен показать, чего стою как футболист
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android