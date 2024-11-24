Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ницца — Страсбур Эльзас. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кайл Уокер: «Ливерпуль» размажет нас, если сыграем с ними, как с «Тоттенхэмом»

Кайл Уокер: «Ливерпуль» размажет нас, если сыграем с ними, как с «Тоттенхэмом»
Комментарии

Правый защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер высказался о грядущем матче 13-го тура чемпионата Англии с «Ливерпулем» (1 декабря) после разгромного поражения в игре 12-го тура АПЛ с «Тоттенхэмом» (0:4).

Англия — Премьер-лига . 13-й тур
01 декабря 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Англия — Премьер-лига . 12-й тур
23 ноября 2024, суббота. 20:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
0 : 4
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
0:1 Мэддисон – 13'     0:2 Мэддисон – 20'     0:3 Порро – 52'     0:4 Джонсон – 90+3'    

«Это отличная игра, чтобы переломить ситуацию и отобрать три очка у команды, находящейся выше по турнирной таблице. Но мы не можем выйти на поле и показать такую же игру [как с «Тоттенхэмом»], потому что нас размажут.

По этой причине задача каждого из нас состоит в том, чтобы основательно подготовиться к этой важной воскресной игре и убедиться, то мы будем на расстоянии вытянутой руки от «Ливерпуля», — приводит слова Уокера City Xtra в соцсети Х (ранее Twitter).

Материалы по теме
Гвардиолу убедили, что «Сити» выиграет суд у АПЛ перед продлением контракта — Mirror

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android