Кайл Уокер: «Ливерпуль» размажет нас, если сыграем с ними, как с «Тоттенхэмом»

Правый защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер высказался о грядущем матче 13-го тура чемпионата Англии с «Ливерпулем» (1 декабря) после разгромного поражения в игре 12-го тура АПЛ с «Тоттенхэмом» (0:4).

«Это отличная игра, чтобы переломить ситуацию и отобрать три очка у команды, находящейся выше по турнирной таблице. Но мы не можем выйти на поле и показать такую же игру [как с «Тоттенхэмом»], потому что нас размажут.

По этой причине задача каждого из нас состоит в том, чтобы основательно подготовиться к этой важной воскресной игре и убедиться, то мы будем на расстоянии вытянутой руки от «Ливерпуля», — приводит слова Уокера City Xtra в соцсети Х (ранее Twitter).

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: