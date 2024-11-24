Кайл Уокер: «Ливерпуль» размажет нас, если сыграем с ними, как с «Тоттенхэмом»
Поделиться
Правый защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер высказался о грядущем матче 13-го тура чемпионата Англии с «Ливерпулем» (1 декабря) после разгромного поражения в игре 12-го тура АПЛ с «Тоттенхэмом» (0:4).
Англия — Премьер-лига . 13-й тур
01 декабря 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Англия — Премьер-лига . 12-й тур
23 ноября 2024, суббота. 20:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
0 : 4
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
0:1 Мэддисон – 13' 0:2 Мэддисон – 20' 0:3 Порро – 52' 0:4 Джонсон – 90+3'
«Это отличная игра, чтобы переломить ситуацию и отобрать три очка у команды, находящейся выше по турнирной таблице. Но мы не можем выйти на поле и показать такую же игру [как с «Тоттенхэмом»], потому что нас размажут.
По этой причине задача каждого из нас состоит в том, чтобы основательно подготовиться к этой важной воскресной игре и убедиться, то мы будем на расстоянии вытянутой руки от «Ливерпуля», — приводит слова Уокера City Xtra в соцсети Х (ранее Twitter).
Материалы по теме
Чей гимн звучал на стадионах во всём мире:
Комментарии
- 24 ноября 2024
-
12:10
-
12:00
-
11:41
-
11:40
-
11:31
-
11:30
-
11:25
-
11:25
-
11:14
-
11:00
-
10:51
-
10:45
-
10:36
-
10:30
-
10:29
-
10:24
-
10:18
-
10:00
-
09:50
-
09:45
-
09:42
-
09:35
-
09:30
-
09:20
-
09:12
-
09:06
-
09:00
-
08:50
-
08:37
-
08:20
-
08:17
-
08:07
-
08:00
-
07:53
-
07:15