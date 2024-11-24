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Стали известны имена трёх левых защитников, которыми интересуется «Манчестер Юнайтед»

Стали известны имена трёх левых защитников, которыми интересуется «Манчестер Юнайтед»
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«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к трём футболистам, выступающим на позиции левого защитника: Нуну Мендешу («ПСЖ»), Альфонсо Дэвису («Бавария») и Милошу Керкезу («Борнмут»). Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, «красные дьяволы» хотят усилить позицию левого защитника в команде, поскольку 29-летний Люк Шоу подвержен травмам, в то время как 25-летний Тирелл Маласиа не убедил клуб в своих игровых качествах.

Подчёркивается, что на текущий момент руководство «Манчестер Юнайтед» анализирует, сможет ли клуб осуществить необходимые покупки в зимнее трансферное окно, не нарушив правила финансового фэйр-плей.

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