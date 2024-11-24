Кечинов: «Спартак» превзошёл «Локомотив», убедительный реванш за поражение в Черкизове

Экс-футболист «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением о минувшем дерби с «Локомотивом» (5:2).

«В первом тайме «Спартак» во всех компонентах превзошёл «Локомотив». Да, можно сказать, что ошибка Лантратова повлияла на результат, но «Спартак» просто был намного сильнее. Убедительный реванш за поражение в Черкизове и великолепная игра Угальде! Это событие для любого игрока, тем более в таком матче. Был момент во втором тайме, когда начали переживать, что «Локомотив» может сравнять, но у них не осталось сил на какие-то действия», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Самые титулованные футбольные клубы России: