Кечинов: «Спартак» превзошёл «Локомотив», убедительный реванш за поражение в Черкизове
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Экс-футболист «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением о минувшем дерби с «Локомотивом» (5:2).
МИР Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2024, суббота. 18:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
5 : 2
Локомотив М
Москва
1:0 Угальде – 10' 2:0 Угальде – 21' 3:0 Угальде – 34' 3:1 Пиняев – 55' 3:2 Ньямси – 63' 4:2 Угальде – 73' 5:2 Барко – 80'
«В первом тайме «Спартак» во всех компонентах превзошёл «Локомотив». Да, можно сказать, что ошибка Лантратова повлияла на результат, но «Спартак» просто был намного сильнее. Убедительный реванш за поражение в Черкизове и великолепная игра Угальде! Это событие для любого игрока, тем более в таком матче. Был момент во втором тайме, когда начали переживать, что «Локомотив» может сравнять, но у них не осталось сил на какие-то действия», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
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