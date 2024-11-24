«Барселона» может побороться с «Ливерпулем» за защитника «Аякса»

«Барселона» проявляет интерес к 21-летнему правому защитнику «Аякса» Девайну Реншу. Об этом сообщает Sport.es.
По информации источника, главный тренер сине-гранатовых Ханс-Дитер Флик считает, что команде не хватает футболистов на указанной позиции. При этом в «Барселоне» не ставят под сомнение игру Жюля Кунде в роли правого защитника.
Подчёркивается, что на текущий момент не принято окончательное решение по подписанию Ренша, чей контракт с нидерландским грандом заканчивается грядущим летом. Также к защитнику присматриваются «Ливерпуль» и «Тоттенхэм», а сам «Аякс» сделал игроку выгодное предложение о продлении контракта.
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