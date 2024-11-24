«Барселона» может побороться с «Ливерпулем» за защитника «Аякса»

«Барселона» проявляет интерес к 21-летнему правому защитнику «Аякса» Девайну Реншу. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, главный тренер сине-гранатовых Ханс-Дитер Флик считает, что команде не хватает футболистов на указанной позиции. При этом в «Барселоне» не ставят под сомнение игру Жюля Кунде в роли правого защитника.

Подчёркивается, что на текущий момент не принято окончательное решение по подписанию Ренша, чей контракт с нидерландским грандом заканчивается грядущим летом. Также к защитнику присматриваются «Ливерпуль» и «Тоттенхэм», а сам «Аякс» сделал игроку выгодное предложение о продлении контракта.

Материалы по теме Кунде взял на себя ответственность за упущенную «Барселоной» победу в игре с «Сельтой»

Самый дорогой трансфер в истории футбола: