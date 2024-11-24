Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ницца — Страсбур Эльзас. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Барселона» может побороться с «Ливерпулем» за защитника «Аякса»

«Барселона» может побороться с «Ливерпулем» за защитника «Аякса»
Комментарии

«Барселона» проявляет интерес к 21-летнему правому защитнику «Аякса» Девайну Реншу. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, главный тренер сине-гранатовых Ханс-Дитер Флик считает, что команде не хватает футболистов на указанной позиции. При этом в «Барселоне» не ставят под сомнение игру Жюля Кунде в роли правого защитника.

Подчёркивается, что на текущий момент не принято окончательное решение по подписанию Ренша, чей контракт с нидерландским грандом заканчивается грядущим летом. Также к защитнику присматриваются «Ливерпуль» и «Тоттенхэм», а сам «Аякс» сделал игроку выгодное предложение о продлении контракта.

Материалы по теме
Кунде взял на себя ответственность за упущенную «Барселоной» победу в игре с «Сельтой»

Самый дорогой трансфер в истории футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android