Деменко: Станкович находит ключи к команде, «Спартак» показал сказочный футбол с «Локо»

Бывший футболист «Спартака» Максим Деменко прокомментировал разгромную победу московского «Спартака» в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (5:2).

«Станкович находит ключи к команде. Показали сказочный футбол, хотя в какой-то момент матч мог повернуться в другую сторону, когда «Локомотив» забил два гола. «Спартак» выглядел очень хорошо. Наверное, тренер умеет объяснять. Мы увидели команду. Играть так против «Локомотива» дорогого стоит», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

После 16 сыгранных матчей «Спартак» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко. «Локомотив» после аналогичного количества игр занимает третье место, заработав 34 очка. Возглавляет турнирную таблицу чемпионата России санкт-петербургский «Зенит», у которого 39 очков.