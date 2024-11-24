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Игрок «Спартака» Зорин: хотели отомстить «Локомотиву» за матч первого круга

Игрок «Спартака» Зорин: хотели отомстить «Локомотиву» за матч первого круга
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Полузащитник московского «Спартака» Даниил Зорин прокомментировал разгромную победу своей команды в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (5:2).

МИР Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2024, суббота. 18:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
5 : 2
Локомотив М
Москва
1:0 Угальде – 10'     2:0 Угальде – 21'     3:0 Угальде – 34'     3:1 Пиняев – 55'     3:2 Ньямси – 63'     4:2 Угальде – 73'     5:2 Барко – 80'    

— Насколько реваншистские настроения повлияли на победу «Спартака», ведь в первом круге «Локомотив» уверенно переиграл вашу команду?
— Мы хотим победить в любом матче, особенно в дерби. Конечно, мы помнили результат матча первого круга и хотели отомстить «Локомотиву». Сегодня это получилось.

— Что особенно удалось в матче с железнодорожниками?
— Забили много мячей. Второй тайм начали не очень здорово – пропустили, и появилась небольшая нервозность. Хорошо, что забили четвёртый и пятый мячи. Это позволило уже спокойно довести дело до победы, — приводит слова Зорина «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, матч первого круга чемпионата между этими командами завершился победой «Локомотива» со счётом 3:1.

После 16 сыгранных матчей «Спартак» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко. «Локомотив» после аналогичного количества игр занимает третье место, заработав 34 очка. Возглавляет турнирную таблицу чемпионата России санкт-петербургский «Зенит», у которого 39 очков.

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