Игрок «Спартака» Зорин: хотели отомстить «Локомотиву» за матч первого круга

Полузащитник московского «Спартака» Даниил Зорин прокомментировал разгромную победу своей команды в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (5:2).

— Насколько реваншистские настроения повлияли на победу «Спартака», ведь в первом круге «Локомотив» уверенно переиграл вашу команду?

— Мы хотим победить в любом матче, особенно в дерби. Конечно, мы помнили результат матча первого круга и хотели отомстить «Локомотиву». Сегодня это получилось.

— Что особенно удалось в матче с железнодорожниками?

— Забили много мячей. Второй тайм начали не очень здорово – пропустили, и появилась небольшая нервозность. Хорошо, что забили четвёртый и пятый мячи. Это позволило уже спокойно довести дело до победы, — приводит слова Зорина «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, матч первого круга чемпионата между этими командами завершился победой «Локомотива» со счётом 3:1.

После 16 сыгранных матчей «Спартак» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко. «Локомотив» после аналогичного количества игр занимает третье место, заработав 34 очка. Возглавляет турнирную таблицу чемпионата России санкт-петербургский «Зенит», у которого 39 очков.