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До января Холанд подпишет новый контракт с «Сити», рассчитанный до 2029 года — Marca

До января Холанд подпишет новый контракт с «Сити», рассчитанный до 2029 года — Marca
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Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд подпишет новый контракт с «горожанами» до конца нынешнего года, который будет рассчитан до завершения сезона-2028/2029. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, продление контракта «Манчестер Сити» с главным тренером команды Хосепом Гвардиолой стало одной из причин убеждённости норвежского футболиста в правильности решения пролонгации трудового соглашения.

Подчёркивается, что «горожане» готовы идти на некоторые уступки при заключении нового соглашения с Холандом. Планируется, что в контракте 24-летнего футболиста будет предусмотрен пункт о досрочном расторжении в случае интереса к нему со стороны определённых клубов, например, таких как мадридский «Реал».

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