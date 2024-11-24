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Защитник «Локомотива» Сильянов: первый гол «Спартака» нас подкосил

Защитник «Локомотива» Сильянов: первый гол «Спартака» нас подкосил
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Защитник московского «Локомотива» Александр Сильянов высказался о поражении от «Спартака» (2:5) в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги, а также заявил, что пауза на матчи сборных оказала влияние на команду.

МИР Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2024, суббота. 18:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
5 : 2
Локомотив М
Москва
1:0 Угальде – 10'     2:0 Угальде – 21'     3:0 Угальде – 34'     3:1 Пиняев – 55'     3:2 Ньямси – 63'     4:2 Угальде – 73'     5:2 Барко – 80'    

«Первый гол дурацкий. Может, подбил нас, подкосил. Не знаю, в чём проблема. Да, пауза повлияла на команду. У нас всегда после этого, что с «Химками», что со «Спартаком», не очень. Не знаю, почему так», — сказал Сильянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

После 16 сыгранных матчей «Спартак» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко. «Локомотив» после аналогичного количества игр занимает третье место, заработав 34 очка. Возглавляет турнирную таблицу чемпионата России санкт-петербургский «Зенит», у которого 39 очков.

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