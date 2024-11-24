Защитник «Локомотива» Сильянов: первый гол «Спартака» нас подкосил

Защитник московского «Локомотива» Александр Сильянов высказался о поражении от «Спартака» (2:5) в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги, а также заявил, что пауза на матчи сборных оказала влияние на команду.
«Первый гол дурацкий. Может, подбил нас, подкосил. Не знаю, в чём проблема. Да, пауза повлияла на команду. У нас всегда после этого, что с «Химками», что со «Спартаком», не очень. Не знаю, почему так», — сказал Сильянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
После 16 сыгранных матчей «Спартак» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко. «Локомотив» после аналогичного количества игр занимает третье место, заработав 34 очка. Возглавляет турнирную таблицу чемпионата России санкт-петербургский «Зенит», у которого 39 очков.
- 24 ноября 2024
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