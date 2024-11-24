Гави объяснил, почему «Барселона» упустила преимущество в игре с «Сельтой»
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Полузащитник «Барселоны» Гави высказал мнение о матче 14-го тура испанской Примеры с «Сельтой» (2:2), в котором сине-гранатовые обладали преимуществом в два мяча до 84-й минуты, но закончили встречу вничью.
Испания — Примера . 14-й тур
23 ноября 2024, суббота. 23:00 МСК
Сельта
Виго
Окончен
2 : 2
Барселона
Барселона
0:1 Рафинья – 15' 0:2 Левандовски – 61' 1:2 Гонсалес – 84' 2:2 Альварес – 86'
Удаления: нет / Касадо – 82'
«Мы контролировали матч, но удаление сильно повлияло на нас (хавбек Марк Касадо получил красную карточку на 82-й минуте. — Прим. «Чемпионата»). К тому же пропустили глупый первый гол. Если вы перестаёте быть сосредоточенными, происходит то, что произошло [в матче с «Сельтой»]», — приводит слова Гави Marca.
После 14 матчей испанской Примеры «Барселона» набрала 34 очка и на текущий момент занимает первое место.
Чей гимн звучал на стадионах во всём мире:
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