Чанов прокомментировал ошибку вратаря «Локомотива» Лантратова в матче со «Спартаком»

Бывший тренер вратарей ПФК ЦСКА Вячеслав Чанов высказался об ошибке голкипера «Локомотива» Ильи Лантратова, допущенной им в минувшем матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком», в котором красно-белые одержали победу со счётом 5:2.

«Скорее всего, был несчастный случай. Если бы Лантратов выбил мяч пораньше, всё было бы хорошо. Игроки всегда идут на вратаря. Вспомните, как Заболотный накрыл Кержакова. Так что тут не только спартаковские футболисты так действуют», — сказал Чанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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