Анчелотти хочет выпустить Мбаппе на левом фланге, чтобы вернуть ему уверенность — Relevo

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассматривает вариант с использованием нападающего Килиана Мбаппе на левом фланге атаки в грядущем матче 14-го тура испанской Примеры с «Леганесом» с целью вернуть уверенность французскому футболисту в его силах. Об этом сообщает Relevo.
По информации источника, итальянский специалист понимает, что левый фланг атаки «Королевского клуба» безоговорочно принадлежит нападающему Винисиусу Жуниору. Однако во встрече с «Леганесом» ему может быть предоставлен отдых после международной паузы.
Матч «Леганес» — «Реал» состоится сегодня, 24 ноября, и начнётся в 20:30 мск.
Азар и Мбаппе на пьедестале почёта после заезда на картинге: