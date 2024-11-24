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Анчелотти хочет выпустить Мбаппе на левом фланге, чтобы вернуть ему уверенность — Relevo

Анчелотти хочет выпустить Мбаппе на левом фланге, чтобы вернуть ему уверенность — Relevo
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассматривает вариант с использованием нападающего Килиана Мбаппе на левом фланге атаки в грядущем матче 14-го тура испанской Примеры с «Леганесом» с целью вернуть уверенность французскому футболисту в его силах. Об этом сообщает Relevo.

Испания — Примера . 14-й тур
24 ноября 2024, воскресенье. 20:30 МСК
Леганес
Леганес
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

По информации источника, итальянский специалист понимает, что левый фланг атаки «Королевского клуба» безоговорочно принадлежит нападающему Винисиусу Жуниору. Однако во встрече с «Леганесом» ему может быть предоставлен отдых после международной паузы.

Матч «Леганес» — «Реал» состоится сегодня, 24 ноября, и начнётся в 20:30 мск.

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