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Игрок «Химок» Фаринья: погода в Москве впечатляет, но жить в ней и играть — разные вещи

Игрок «Химок» Фаринья: погода в Москве впечатляет, но жить в ней и играть — разные вещи
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Защитник подмосковных «Химок» Эдгардо Фаринья высказался о погоде в московском регионе. Вчера, 23 ноября, во время матча красно-чёрных с «Краснодаром» (2:2) в рамках 16-го тура РПЛ шёл сильный снегопад.

«Такая погода впечатляет. Но просто жить в этой погоде и играть — совсем разные вещи. Абсолютно по-разному это ощущается. Мне ничего не остаётся, кроме как просто играть. Особо никаких дополнительно утепляющих мер не принимаю. Но если мокрый снег или дождь, надеваю влагозащитную ветровку. Всё с капюшоном», — сказал Фаринья в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

После 16 сыгранных туров «Химки» располагаются на 12-й строчке турнирной таблицы чемпионата с 13 очками.

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