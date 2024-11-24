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«Такого я ранее никогда не видел». Бабич — о покере Угальде в ворота «Локомотива»

«Такого я ранее никогда не видел». Бабич — о покере Угальде в ворота «Локомотива»
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Защитник московского «Спартака» Срджан Бабич высказался об игре коста-риканского нападающего красно-белых Манфреда Угальде в победном матче с «Локомотивом» (5:2) в рамках 16-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Форвард забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.

МИР Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2024, суббота. 18:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
5 : 2
Локомотив М
Москва
1:0 Угальде – 10'     2:0 Угальде – 21'     3:0 Угальде – 34'     3:1 Пиняев – 55'     3:2 Ньямси – 63'     4:2 Угальде – 73'     5:2 Барко – 80'    

«Игра Угальде? Великолепная, я такого ранее никогда не видел: четыре гола и голевая. Очень классно играть с ним», — приводит слова Бабича «Советский спорт».

Угальде стал первым футболистом московского «Спартака» с 1998 года, забившим четыре мяча в одном матче чемпионата страны. На счету Угальде 12 забитых мячей в 16 матчах чемпионата России текущего сезона. Он является лучшим бомбардиром лиги на данный момент.

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