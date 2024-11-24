«Такого я ранее никогда не видел». Бабич — о покере Угальде в ворота «Локомотива»

Защитник московского «Спартака» Срджан Бабич высказался об игре коста-риканского нападающего красно-белых Манфреда Угальде в победном матче с «Локомотивом» (5:2) в рамках 16-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Форвард забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.

«Игра Угальде? Великолепная, я такого ранее никогда не видел: четыре гола и голевая. Очень классно играть с ним», — приводит слова Бабича «Советский спорт».

Угальде стал первым футболистом московского «Спартака» с 1998 года, забившим четыре мяча в одном матче чемпионата страны. На счету Угальде 12 забитых мячей в 16 матчах чемпионата России текущего сезона. Он является лучшим бомбардиром лиги на данный момент.