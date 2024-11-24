Вячеслав Чанов: с «Ростовом» был не день Дивеева — два гола его

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов поделился мнением о матче 16-го тура РПЛ, в котором красно-синие проиграли «Ростову» (1:2).

«Второй тайм пошёл наперекосяк. Плюс вчера был не день Дивеева — два гола его. Хоть он этого и не хотел, но так получилось. Несчастный случай, отскоки. Два мяча залетели примерно одинаково. Надо быть в команде, чтобы рассуждать, была ли ошибка Николича с составом. Что случилось, то случилось. Очень жаль. Был уверен, что во втором тайме ЦСКА продолжит играть, как играли в первом, но получилось наоборот. Возможно, решили сохранить счёт. Первый тайм был хороший, а во втором ЦСКА потерялся», — сказал Чанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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