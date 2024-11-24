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Тренер «Манчестер Юнайтед» Аморим высказался о сравнениях с Алексом Фергюсоном

Тренер «Манчестер Юнайтед» Аморим высказался о сравнениях с Алексом Фергюсоном
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Новый главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим высказался о сравнениях с легендарным бывшим наставником «красных дьяволов» сэром Алексом Фергюсоном.

«Сейчас другое время, и я не могу быть тем же парнем, каким был сэр Алекс Фергюсон. Сейчас другое время, и я должен иметь другой подход. С другим подходом могу быть и требовательным, так что на этом и сосредоточусь», — приводит слова Аморима журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

В ноябре 2024 года стало известно, что Рубен Аморим станет главным тренером «Манчестер Юнайтед», контракт специалиста действует до июня 2027 года с функцией дополнительного продления на сезон. Английский клуб выплатил «Спортингу» € 11 млн за Аморима и тренерский штаб.

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