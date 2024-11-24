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Холанду грозит день тюрьмы в Швейцарии за неоплаченный штраф — Blick

Холанду грозит день тюрьмы в Швейцарии за неоплаченный штраф — Blick
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Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд может оказаться в тюремном заключении в Швейцарии сроком на один день за неоплаченный штраф в размере 60 швейцарских франков (€ 64,4). Об этом сообщает Blick.

По информации источника, норвежский футболист получил данный штраф 25 октябре в кантоне Во, располагающемся в западной части страны. Холанд может быть заключён под стражу во время следующего визита в Швейцарию, где живёт его отец. Однако подобный исход событий маловероятен ввиду того, что в случае возможного задержания игроку «Манчестер Сити» достаточно будет выплатить сумму штрафа.

По информации английских СМИ, зарплата Холанда в стане «горожан» составляет € 433 тыс. в неделю.

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