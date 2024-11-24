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Игрок «Спартака» Зорин высказался о результативной ошибке голкипера «Локо» Лантратова

Игрок «Спартака» Зорин высказался о результативной ошибке голкипера «Локо» Лантратова
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Полузащитник московского «Спартака» Даниил Зорин поделился мыслями о том, насколько результативная ошибка голкипера «Локомотива» Ильи Лантратова, приведшая к первому голу, повлияла на ход матча 16-го тура РПЛ. Встреча завершилась разгромной победой красно-белых со счётом 5:2.

МИР Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2024, суббота. 18:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
5 : 2
Локомотив М
Москва
1:0 Угальде – 10'     2:0 Угальде – 21'     3:0 Угальде – 34'     3:1 Пиняев – 55'     3:2 Ньямси – 63'     4:2 Угальде – 73'     5:2 Барко – 80'    

«Конечно, она повлияла на ход матча. У нас появилась уверенность в своих силах. Мы продолжили атаковать и забивать. Но не только Лантратов виноват в том, что «Локомотив» пропустил. Наши ребята хорошо запрессинговали. Это и их гол.

Не сказал бы, что это подарочный гол. Мы на тренировках отрабатываем прессинг. Это голы, которые нападающие должны забивать. Они должны бежать на вратаря и прессинговать. Что отрабатывали, то и получили в игре», — приводит слова Зорина «Евро-Футбол.Ру».

После 16 сыгранных матчей «Спартак» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко. «Локомотив» после аналогичного количества игр занимает третье место, заработав 34 очка. Возглавляет турнирную таблицу чемпионата России санкт-петербургский «Зенит», у которого 39 очков.

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