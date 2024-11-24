Игрок «Спартака» Зорин высказался о результативной ошибке голкипера «Локо» Лантратова

Полузащитник московского «Спартака» Даниил Зорин поделился мыслями о том, насколько результативная ошибка голкипера «Локомотива» Ильи Лантратова, приведшая к первому голу, повлияла на ход матча 16-го тура РПЛ. Встреча завершилась разгромной победой красно-белых со счётом 5:2.

«Конечно, она повлияла на ход матча. У нас появилась уверенность в своих силах. Мы продолжили атаковать и забивать. Но не только Лантратов виноват в том, что «Локомотив» пропустил. Наши ребята хорошо запрессинговали. Это и их гол.

Не сказал бы, что это подарочный гол. Мы на тренировках отрабатываем прессинг. Это голы, которые нападающие должны забивать. Они должны бежать на вратаря и прессинговать. Что отрабатывали, то и получили в игре», — приводит слова Зорина «Евро-Футбол.Ру».

После 16 сыгранных матчей «Спартак» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко. «Локомотив» после аналогичного количества игр занимает третье место, заработав 34 очка. Возглавляет турнирную таблицу чемпионата России санкт-петербургский «Зенит», у которого 39 очков.