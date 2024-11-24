Александр Ширко: приятно, что моё достижение продержалось так долго, Угальде прорвало

Александр Ширко, автор последнего покера в истории «Спартака» до форварда Манфреда Угальде, высказался о коста-риканском нападающем москвичей. Футболист красно-белых забил четыре гола в ворота «Локомотива» (5:2) в матче 16-го тура РПЛ.

«Мой рекорд не побит, он обновлён! Мне очень приятно, что такое достижение продержалось с 1989 года. Возможно, символично, что накануне моего дня рождения игрок «Спартака» снова забил четыре.

Я давно говорил, что мне нравится настойчивость Угальде, его агрессивность, нацеленность на борьбу. Немножко прорвало его в последнее время, мы все этого ждали. Хочется, чтобы теперь и команда «Спартака» обновила наши достижения и завоевания тех времён», — сказал Ширко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.