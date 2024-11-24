Бабич: КДК принял несправедливое решение по стычке Литвинова и Роши в дерби

Центральный защитник «Спартака» Срджан Бабич высказал мнение о решении Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) дисквалифицировать полузащитника красно-белых Руслана Литвинова на два матча за стычку с игроком ЦСКА Виллианом Рошей в очном матче команд в 14-м туре РПЛ (0:2).

— Не согласен с этим решением. Возможно, Руслан и заслуживал одну игру, но тогда Роша заслуживал трёх матчей минимум.

— То есть решение несправедливое?

— Для меня — да, несправедливое, — приводит слова Бабича «РБ Спорт».

Напомним, по решению КДК Роша был дисквалифицирован на три игры.

В нынешнем сезоне Литвинов принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

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