Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ницца — Страсбур Эльзас. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бабич: КДК принял несправедливое решение по стычке Литвинова и Роши в дерби

Бабич: КДК принял несправедливое решение по стычке Литвинова и Роши в дерби
Аудио-версия:
Комментарии

Центральный защитник «Спартака» Срджан Бабич высказал мнение о решении Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) дисквалифицировать полузащитника красно-белых Руслана Литвинова на два матча за стычку с игроком ЦСКА Виллианом Рошей в очном матче команд в 14-м туре РПЛ (0:2).

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2024, суббота. 20:45 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Бонгонда – 45'     0:2 Медина – 90+9'    
Удаления: Роша – 57', Обляков – 85' / Литвинов – 61'

— Не согласен с этим решением. Возможно, Руслан и заслуживал одну игру, но тогда Роша заслуживал трёх матчей минимум.

— То есть решение несправедливое?
— Для меня — да, несправедливое, — приводит слова Бабича «РБ Спорт».

Напомним, по решению КДК Роша был дисквалифицирован на три игры.

В нынешнем сезоне Литвинов принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

Материалы по теме
«Такого я ранее никогда не видел». Бабич — о покере Угальде в ворота «Локомотива»

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android