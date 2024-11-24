«Крылья Советов» — «Ахмат»: стартовые составы команд на матч 16-го тура РПЛ

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Сегодня, 24 ноября, состоится матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся самарские «Крылья Советов» и грозненский «Ахмат». Команды будут играть на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в Самаре. Встречу будет обслуживать бригада арбитров во главе с Павлом Шадыхановым (Москва). Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

«Крылья Советов»: Ломаев, Рассказов, Солдатенков, Печенин, Ороз, Олейников, Бабкин, Мендес, Гарре, Дмитриев, Сергеев.

«Ахмат»: Шелия, Жиров, Адамов, Тодорович, Гандри, Уткин, Швец, Силва, Садулаев, Камило, Самородов.

После 15 сыгранных туров самарские «Крылья Советов» занимают 13-е место в турнирной таблице чемпионата России. Подопечные Игоря Осинькина имеют в своём активе 27 очков. «Ахмат» набрал девять очков после аналогичного количества матчей. Команда находится на 15-й строчке.