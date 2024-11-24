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Гвардиола считает, что «Сити» может проиграть чемпионскую гонку АПЛ в следующем туре

Гвардиола считает, что «Сити» может проиграть чемпионскую гонку АПЛ в следующем туре
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола считает, что в случае поражения «горожан» в следующем туре АПЛ, где они встретятся с «Ливерпулем», у них не останется шансов выиграть данный турнир.

Англия — Премьер-лига . 13-й тур
01 декабря 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Упустит ли «Манчестер Сити» чемпионский титул, если отстанет от «Ливерпуля» на 11 очков?
— Да. Если «Ливерпуль» победит, то да, — приводит слова Гвардиолы Daily Mail.

После 12 матчей чемпионата Англии «горожане» набрали 23 очка и на текущий момент занимают второе место, отставая от лидирующего «Ливерпуля» на пять очков, однако у мерсисайдцев есть игра в запасе. Очный матч между «Манчестер Сити» и «Ливерпулем» состоится 1 декабря.

Турнирная таблица АПЛ
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