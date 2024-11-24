Заза Джанашия: Лантратов всё сломал в матче со «Спартаком»

Бывший футболист «Локомотива» Заза Джанашия поделился мнением о матче 16-го тура РПЛ, в котором железнодорожники проиграли «Спартаку» со счётом 2:5.
«Я смотрел матч между «Спартаком» и «Локомотивом» и не понял, что была за игра со стороны железнодорожников. Всё сломал вратарь «Локомотива». В такой игре нельзя допускать такую ошибку. Вратарь должен быстрее отдавать пас, а в том моменте всё было очень долго. Этот пропущенный мяч психологически отрицательно сказался на «Локомотиве». Это же «Спартак», а не другая команда, которой можно легко забить. При счёте 2:3 «Локомотиву» можно было вытащить этот матч, но «Спартак» психологически был сильнее. Отсюда такое поражение», — сказал Джанашия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
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