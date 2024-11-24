«МЮ» и «Ман Сити» вступят в борьбу за Дьёкереша, клубы готовы заплатить £ 65 млн — The Sun

В следующем году «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» поборются за подписание 26-летнего нападающего «Спортинга» Виктора Дьёкереша. Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, трансфер шведского футболиста может обойтись клубам из Манчестера в £ 65 млн (€ 78,1 млн).

В «Манчестер Юнайтед» уверены, что в подписании Дьёкереша им способно помочь то обстоятельство, что «красных дьяволов» возглавляет Рубен Аморим, ранее тренировавший «Спортинг». В «Манчестер Сити» полагают, что новый спортивный директор клуба Уго Виана, до этого работавший в стане «львов», может склонить 26-летнего нападающего к переходу к ним.

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