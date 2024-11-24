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Первый тренер Мостового: из русского костяка «Зенита» Андрей выделяется сильнее всех

Первый тренер Мостового: из русского костяка «Зенита» Андрей выделяется сильнее всех
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Дмитрий Митрофанов, первый тренер нападающего «Зенита» Андрея Мостового, высказался об игре 27-летнего футболиста.

«Последние игры Андрей играет хорошо, показывает уровень. Мостовой сейчас точно один из лучших в стартовом составе «Зенита», а из русского костяка он выделяется сильнее всех. Я очень рад. Выигрывать конкуренцию и выделяться на фоне легионеров «Зенита» очень тяжело. Это элитный клуб и известные бразильские имена. Своим трудом, опытом он это делает и доказывает», — сказал Митрофанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В текущем сезоне 27-летний нападающий сыграл 19 матчей за клуб во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и двумя результативными передачами. Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до 30 июня 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3,5 млн.

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