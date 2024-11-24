Болельщик «Расинга» пронёс с собой на стадион череп деда
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Аргентинский болельщик «Расинга» пронёс с собой череп своего деда на финальный матч Южноамериканского кубка с бразильским «Крузейро». Команда из Аргентины одержала победу со счётом 3:1.
Южноамериканский кубок — 2024 . Финал
23 ноября 2024, суббота. 23:00 МСК
Расинг А
Авельянеда, Аргентина
Окончен
3 : 1
Крузейро
Белу-Оризонти, Бразилия
1:0 Мартирена – 15' 2:0 Мартинес – 21' 2:1 Жорже – 53' 3:1 Мартинес – 90+6'
«Это мой дедушка Валентин Агилера, преданный фанат «Расинга». «Расинг» — моя любовь, и он тоже моя любовь, мой дедушка», — приводит слова фаната Daily Mail.
Также в СМИ сообщается, что ещё в 2019 году были сообщения, что человек по имени Габриэль Аранда, похожий на болельщика на финале Южноамериканского кубка, откопал череп своего деда, которого также звали Валентин, в память о победе «Расинга» в чемпионате Аргентины сезона-2018/2019.
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