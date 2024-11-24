Болельщик «Расинга» пронёс с собой на стадион череп деда

Аргентинский болельщик «Расинга» пронёс с собой череп своего деда на финальный матч Южноамериканского кубка с бразильским «Крузейро». Команда из Аргентины одержала победу со счётом 3:1.

«Это мой дедушка Валентин Агилера, преданный фанат «Расинга». «Расинг» — моя любовь, и он тоже моя любовь, мой дедушка», — приводит слова фаната Daily Mail.

Также в СМИ сообщается, что ещё в 2019 году были сообщения, что человек по имени Габриэль Аранда, похожий на болельщика на финале Южноамериканского кубка, откопал череп своего деда, которого также звали Валентин, в память о победе «Расинга» в чемпионате Аргентины сезона-2018/2019.