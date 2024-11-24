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«Факел» — «Динамо» М: текстовая онлайн-трансляция матча 16-го тура РПЛ начнётся в 16:30

«Факел» — «Динамо» М: текстовая онлайн-трансляция матча 16-го тура РПЛ начнётся в 16:30
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Сегодня, 24 ноября, состоится матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся воронежский «Факел» и московское «Динамо». Игра пройдёт на стадионе «Факел» в Воронеже. В качестве главного арбитра встречи выступит Артём Чистяков. Стартовый свисток судьи прозвучит в 16:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 16-й тур
24 ноября 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Факел
Воронеж
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Факел» занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 12 очков за 15 матчей. «Динамо» заработало 30 очков и располагается на пятой строчке. На первом месте находится «Зенит», у которого 39 очков за 16 игр.

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