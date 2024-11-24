Джанашия: болельщики ЦСКА не поймут слова Николича об эксперименте с «Ростовом»

Бывший футболист «Локомотива» Заза Джанашия поделился мнением о матче 16-го тура РПЛ, в котором «Ростов» победил ЦСКА со счётом 2:1.

«Команда проигрывает, а ты проводишь эксперименты. Я о таком впервые в жизни слышу и никогда такого не делал. Какие эксперименты можно делать во время матча? Их можно делать в товарищеских играх и на сборах. Сколько хочешь экспериментируй и делай что хочешь, но в чемпионате этого не нужно делать. Это не то чтобы нонсенс, а болельщики ЦСКА не поймут слова Николича. Ладно мы, бывшие футболисты, но фанаты клуба. Какие могут быть эксперименты в 16-м туре РПЛ? Такого не бывает!» — сказал Джанашия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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