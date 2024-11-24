Моуринью отреагировал на информацию о возможном переходе Роналду в «Фенербахче»

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью прокомментировал информацию об интересе турецкого клуба к нападающему «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

«Криштиану может приехать в Стамбул, чтобы поесть, потому что этот город находится на полпути между Саудовской Аравией и Португалией. Также Роналду может сесть на свой частный самолёт с целью навестить своего старого друга Жозе Моуринью. Тогда мы сможем поесть в моём отеле.

Что касается тех, кто говорит, что он будет играть за «Фенербахче», то они либо не понимают, что пишут, либо довольны нелепыми новостями, которые распространяют», — приводит слова Моуринью Fanatik в соцсети Х (ранее Twitter).

Ранее в СМИ появлялась информация, что Моуринью лично звонил Роналду, чтобы пригласить в «Фенербахче».

Залевски и Зелиньски сделали фото с Роналду после матча: