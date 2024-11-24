Полузащитник «Спартака» Зорин — об Угальде: он адаптировался, команда играет на него

Полузащитник московского «Спартака» Даниил Зорин высказался о коста-риканском нападающем красно-белых Манфреде Угальде.

«Мани — очень хороший нападающий. Когда он пришёл в команду, ему было немного тяжело. Но сейчас он адаптировался и очень много забивает. Команда играет на него. Мы будем очень рады, если он станет лучшим бомбардиром РПЛ», — приводит слова Зорина «Евро-Футбол.Ру».

Угальде стал автором покера в прошедшем матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги. Форвард стал первым футболистом московского «Спартака» с 1998 года, забившим четыре мяча в одном матче чемпионата страны. На счету Угальде 12 забитых мячей в 16 матчах чемпионата России текущего сезона. Он является лучшим бомбардиром лиги на данный момент.