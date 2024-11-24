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Тихонов: это сейчас покер — какая‑то дикость, а раньше, ну забивал и забивал

Тихонов: это сейчас покер — какая‑то дикость, а раньше, ну забивал и забивал
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Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов поделился мнением об игре нападающего красно-белых Манфреда Угальде, оформившего покер в матче 16-го тура чемпионата России с «Локомотивом» (5:2).

МИР Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2024, суббота. 18:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
5 : 2
Локомотив М
Москва
1:0 Угальде – 10'     2:0 Угальде – 21'     3:0 Угальде – 34'     3:1 Пиняев – 55'     3:2 Ньямси – 63'     4:2 Угальде – 73'     5:2 Барко – 80'    

Манфред Угальде старается, молодец. Тут нечего добавить, человек приносит пользу «Спартаку». Нападающий достаточно приличного уровня.

— Вы тоже оформляли покер за «Спартак» в матче с «Крыльями Советов» в октябре 1994 года.
— Помню, конечно. Скажем так: было и было. Что из этого делать что‑то великое? Я и восемь забивал, правда, не в Премьер‑Лиге. Я на такое внимания особо не обращал. Это сейчас какая‑то дикость, а раньше… Ну забивал и забивал, — приводит слова Тихонова «Матч ТВ».

Напомним, Тихонов оформил покер в игре с «Крыльями Советов», которая состоялась в 26-м туре чемпионата России сезона-1994/1995. В той игре «Спартак» разгромил самарский клуб со счётом 6:2.

Чемпионат России Высшая лига - 1994 . 26-й тур
02 октября 1994, воскресенье
Крылья Советов
Самара
Окончен
2 : 6
Спартак
Москва
0:1 Тихонов – 15'     0:2 Кечинов – 30'     0:3 Тихонов – 35'     1:3 Сафронов – 59'     2:3 Захаров – 64'     2:4 Тихонов – 70'     2:5 Мамедов – 78'     2:6 Тихонов – 88'    

В нынешнем сезоне Угальде принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 13 голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.

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