Тихонов: это сейчас покер — какая‑то дикость, а раньше, ну забивал и забивал

Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов поделился мнением об игре нападающего красно-белых Манфреда Угальде, оформившего покер в матче 16-го тура чемпионата России с «Локомотивом» (5:2).

— Манфред Угальде старается, молодец. Тут нечего добавить, человек приносит пользу «Спартаку». Нападающий достаточно приличного уровня.

— Вы тоже оформляли покер за «Спартак» в матче с «Крыльями Советов» в октябре 1994 года.

— Помню, конечно. Скажем так: было и было. Что из этого делать что‑то великое? Я и восемь забивал, правда, не в Премьер‑Лиге. Я на такое внимания особо не обращал. Это сейчас какая‑то дикость, а раньше… Ну забивал и забивал, — приводит слова Тихонова «Матч ТВ».

Напомним, Тихонов оформил покер в игре с «Крыльями Советов», которая состоялась в 26-м туре чемпионата России сезона-1994/1995. В той игре «Спартак» разгромил самарский клуб со счётом 6:2.

В нынешнем сезоне Угальде принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 13 голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.

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