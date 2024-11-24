Агент Козлова оценил выступления игрока за «Краснодар»

Агент Василий Голяна, представляющий интересы полузащитника «Краснодара» Данилы Козлова, оценил выступления игрока в составе «быков».

«Мы оцениваем всё в положительном ключе. Данила будет получать всё больше игрового времени. Да, в последнем матче с «Химками» он не сыграл, но каждый его выход на поле конструктивен и он всегда приносит пользу команде. Не вижу ничего критичного. Но, конечно, мы надеемся на большую игровую практику. Каждый цикл он тренируется на максимум, чтобы это заслужить. Сейчас мы видим положительную динамику. «Краснодар» борется за первое место, и в такой команде Козлов занимает достаточно важную роль», — сказал Голяна в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В текущем сезоне Козлов провёл за «Краснодар» во всех турнирах 20 матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной голевой передачей.