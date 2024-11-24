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«На поле было 15 воинов». Тренер «Тоттенхэма» прокомментировал разгром «Манчестер Сити»

«На поле было 15 воинов». Тренер «Тоттенхэма» прокомментировал разгром «Манчестер Сити»
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Главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу прокомментировал разгромную победу своей команды в матче 12-го тура АПЛ с «Манчестер Сити» (4:0).

Англия — Премьер-лига . 12-й тур
23 ноября 2024, суббота. 20:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
0 : 4
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
0:1 Мэддисон – 13'     0:2 Мэддисон – 20'     0:3 Порро – 52'     0:4 Джонсон – 90+3'    

«Я думаю, что в сегодняшней победе заслуга коллектива, а не отдельных личностей. У нас на поле было 14, 15 воинов, которые играли с настоящим мужеством и уверенностью, это полностью их заслуга.

У нас, очевидно, были трудные пару недель, но мы держались вместе, не теряли веру и были действительно полны решимости показать сильную игру. «Сити», их форма была не очень хорошей перед этим, но их четыре поражения были на выезде, они имеют совсем другие перспективы дома. Вы могли видеть это в первые 10 минут по тому, как они вышли. Нам пришлось делать всего понемногу, защищаться, много работать, быть дисциплинированными, и наш футбол должен был быть на самом высоком уровне, и так и было. Игроки показали себя во всех областях, и им следует отдать должное», — приводит слова Постекоглу пресс-служба клуба на официальном сайте.

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