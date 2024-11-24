Колыванов: Угальде был феноменален и неудержим в матче с «Локомотивом»

Бывший нападающий московского «Динамо» Игорь Колыванов поделился мнением о матче 16-го тура чемпионата России, в котором «Спартак» победил «Локомотив» со счётом 5:2.

«Неожиданно, что «Спартак» разгромил «Локомотив» с таким счётом. Красно-белые молодцы! Был хороший и интересный матч, где «Спартак» преобладал во всех компонентах. У «Локомотива» был шансик, когда счёт стал 2:3. Но Угальде был феноменален и неудержим! Парня просто прорвало — он сделал первый покер «Спартака» в XXI веке», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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