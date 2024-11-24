Колыванов: Угальде был феноменален и неудержим в матче с «Локомотивом»
Поделиться
Бывший нападающий московского «Динамо» Игорь Колыванов поделился мнением о матче 16-го тура чемпионата России, в котором «Спартак» победил «Локомотив» со счётом 5:2.
МИР Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2024, суббота. 18:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
5 : 2
Локомотив М
Москва
1:0 Угальде – 10' 2:0 Угальде – 21' 3:0 Угальде – 34' 3:1 Пиняев – 55' 3:2 Ньямси – 63' 4:2 Угальде – 73' 5:2 Барко – 80'
«Неожиданно, что «Спартак» разгромил «Локомотив» с таким счётом. Красно-белые молодцы! Был хороший и интересный матч, где «Спартак» преобладал во всех компонентах. У «Локомотива» был шансик, когда счёт стал 2:3. Но Угальде был феноменален и неудержим! Парня просто прорвало — он сделал первый покер «Спартака» в XXI веке», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
Материалы по теме
Самые титулованные футбольные клубы России:
Комментарии
- 24 ноября 2024
-
15:15
-
15:13
-
15:09
-
14:54
-
14:51
-
14:50
-
14:45
-
14:42
-
14:37
-
14:31
-
14:30
-
14:19
-
14:15
-
14:15
-
14:07
-
14:00
-
13:59
-
13:46
-
13:45
-
13:37
-
13:35
-
13:30
-
13:30
-
13:27
-
13:15
-
13:14
-
12:51
-
12:50
-
12:46
-
12:37
-
12:35
-
12:28
-
12:25
-
12:20
-
12:20