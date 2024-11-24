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Президент «Реала»: Родри заслужил «Золотой мяч», но за год, когда «Сити» взял требл

Президент «Реала»: Родри заслужил «Золотой мяч», но за год, когда «Сити» взял требл
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Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес высказался об итогах голосования на «Золотой мяч» — 2024, согласно которым награду получил полузащитник «Манчестер Сити» Родри, а вингер «сливочных» Винисиус Жуниор занял второе место.

«Впервые в истории УЕФА взялся за организацию «Золотого мяча». Однако прежде всего хочу дать понять, что Родри — великий футболист из Мадрида. Пусть он знает, что мы не имеем ничего плохого против него. Родри заслужил «Золотой мяч», но не за этот год, а за прошлый, когда «Манчестер Сити» оформил требл, однако он не получил награду. На этот раз они захотели компенсировать это», — приводит слова Переса AS.

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