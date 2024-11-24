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Женская сборная России объявила состав на товарищеские матчи с Азербайджаном

Женская сборная России объявила состав на товарищеские матчи с Азербайджаном
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Пресс-служба женской сборной России объявила имена 23 футболисток, получивших вызов в национальную команду на учебно-тренировочный сбор, который пройдёт с 24 ноября по 3 декабря. В рамках этого сбора россиянки проведут два матча с Азербайджаном (28 ноября и 2 декабря).

Состав женской сборной России

Вратари: Наталья Силина («Краснодар»), Виолетта Исайкина («Чертаново»), Юлия Гриченко («Зенит»).

Защитницы: Елизавета Семёнова («Зенит»), Снежана Ястребинская, Валентина Смирнова (обе – «Краснодар»), Наталья Морозова («Спартак»), Юлия Плешкова (ЦСКА), Ксения Джиникашвили («Чертаново»).

Полузащитницы: Азалия Зальмиева («Локомотив»), Алина Лихота, Медея Жаркова (обе – «Краснодар»), Кристина Петкус, Марина Фёдорова (обе – «Спартак»), Надежда Смирнова, Даяна Кишмахова, Татьяна Петрова (все – ЦСКА), Валерия Хохлова («Зенит»), Кристина Комиссарова («Динамо»), Глафира Жукова («Рубин»), Яна Свистунова («Чертаново»).

Нападающие: Наталья Машина («Спартак»), Кира Петухова («Чертаново»).

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