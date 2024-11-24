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Агент Козлова: Данила очень хочет в сборную России, это лишь вопрос времени

Агент Козлова: Данила очень хочет в сборную России, это лишь вопрос времени
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Агент Василий Голяна, представляющий интересы полузащитника «Краснодара» Данилы Козлова, рассказал о желании своего клиента получить вызов в сборную России.

«Безусловно, Данила очень хочет попасть в сборную. В расширенном списке он уже был, в ближайшее время будет и в окончательном. Это зависит от его хорошей и стабильной игры за «Краснодар». Надеюсь, что в ближайшее время Данила станет больше играть за клуб и Валерий Георгиевич обратит на это внимание. Вызов Козлова в сборную России — это лишь вопрос времени», — сказал Голяна в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В текущем сезоне Козлов провёл за «Краснодар» во всех турнирах 20 матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной голевой передачей.

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