Перес: «Золотой мяч» должен был выиграть футболист «Реала» независимо от критериев

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес поделился мнением об итогах голосования на «Золотой мяч» — 2024, согласно которым награда была вручена полузащитнику «Манчестер Сити» Родри.

«Родри пользуется нашим уважением. Но он [«Золотой мяч»] должен был достаться игроку мадридского «Реала», какие бы критерии ни применялись [при голосовании]. Шумиха была вокруг ситуации с Винисиусом, но награда могла быть вручена и нашему капитану Карвахалю или Беллингему. Это очень сложно объяснить», — приводит слова Переса AS.

Напомним, вингер «сливочных» Винисиус Жуниор занял второе место в голосовании «Золотого мяча», хавбек Джуд Беллингем — третье, защитник Даниэль Карвахаль — четвёртое.

Толпа в Париже отреагировала на новости о Винисиусе: