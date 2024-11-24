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Экс-тренер ЦСКА Газзаев рассказал, чего не хватает «Спартаку», чтобы стать чемпионом

Экс-тренер ЦСКА Газзаев рассказал, чего не хватает «Спартаку», чтобы стать чемпионом
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Бывший главный тренер владикавказской «Алании» и ЦСКА Валерий Газзаев поделился мыслями о проблемах московского «Спартака».

«Спартаку» очень не хватает стабильности. Клуб постоянно меняет тренеров и направление развития команды. За последние 20 лет «Спартаком» руководило 18 тренеров. «Спартаку» не хватает постоянства как в руководстве, так и в составе.

Чтобы команда стала чемпионом, девять позиций должны быть постоянными. А когда у вас постоянно меняются состав и тактика, то вы не сможете стабилизировать турнирную ситуацию. «Спартак» может выиграть, а потом проиграть, и так несколько раз. У «Спартака» нет ощущения серии», — приводит слова Газзаева Metaratings.

После 16 сыгранных матчей московский «Спартак» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Подопечные Деяна Станковича имеют в своём активе 31 очко. Возглавляет турнирную таблицу чемпионата России санкт-петербургский «Зенит», у которого 39 очков.

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